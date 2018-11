Projeto Cartas Consoladoras chega a Picos nessa sexta-feira, 02 de novembro

Nessa sexta-feira, 02 de novembro, o Centro de Estudos e Assistência Espiritual (CEAE), localizado no bairro Parque de Exposições, recebe o médium João Braga, de Teresina. O médium vem com o projeto “Cartas Consoladoras”, um trabalho de psicografia. O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 19h. Na oportunidade serão arrecadados alimentos não perecíveis através de doação espontânea.

De acordo com a Presidente do Centro de Estudos e Assistência Espiritual, Ildete Leite, essa é uma das atividades que o Centro promove pelo menos uma vez por ano. Ela destaca que João Braga é Presidente do Lar Espírita Casa do Samaritano em Teresina onde, como médium de psicografia, semanalmente, faz a reunião denominada “Enxugando lágrimas”. “É um momento em que ele recebe do mundo espiritual as cartas consoladoras levando às pessoas sofridas, que perderam seus entes amados, que não conseguem compreender o fenômeno da morte, levando a eles o consolo através das cartas. João Braga é militante espírita há mais de 20 anos”, destaca Ildete Leite.

Ildete destaca ainda os trabalhos sociais desenvolvidos pela casa espírita. “O Centro de Estudos é uma casa espírita que possui vários trabalhos sociais de assistência, não só espiritual, mas também social, por isso nós estamos pedindo e deixando as pessoas à vontade para que levem um quilo de alimento para que possamos utilizar nas causas sociais da casa espírita”, finalizou.

Fonte: Ascom

