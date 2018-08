Promotora de Justiça ministra palestra sobre violência contra a mulher em Caridade do Piauí

Em alusão, a Campanha Agosto Lilás, que tem por objetivo combater casos de violência contra a mulher, a Prefeitura de Caridade do Piauí, promoveu na manhã desta quinta-feira, 23, um palestra sobre a temática realizada pela promotora de Justiça da Comarca de Simões, Talita Bezerra.

O evento aconteceu na Cozinha Comunitária e contou com a participação de homens, mulheres e diversas autoridades do município. A ação foi conduzido pela, psicóloga do CRAS, Beatriz Silva, que abordou sobre o tema através de conversa, poema e vídeos e alertou para importância da mulher denunciar caso sofra qualquer violência.

“A mulher não deve ser visto como alvo de caça, não pode aceitar qualquer tipo de violência, é preciso denunciar. Temos a lei Maria da Penha que foi uma grande conquista no combate a violência, então é importante buscar combater esse mal, que tem crescido e atingindo muitas mulheres”, disse ela que ainda citou os tipos de violência contra a mulher existentes e também fez referência ao grupos Vida Maria, que trabalha esse tipo de questão e a potencialidade das mulheres de Caridade.

O prefeito de Caridade do Piauí, Antoniel de Sousa, o Toninho, após dar as boas vindas e cumprimentar a todos frisou a importância de trabalhar o tema. “A agressão contra a mulher é algo dever ser coibido, e uma das formas, são momentos como esse de diálogo e esclarecimento, e dizer que estamos aqui para dar nossa contribuição e me colocar à disposição, para que juntos possamos conscientizar a nossa população. A mulher não deve sofrer violência e se isso acontecer é preciso ter coragem e denunciar”, afirmou.

A secretária de Saúde e primeira dama, Tatiana Danuse, pediu a sensibilização da pessoas para com a causa. “Vamos ouvir as explanações da Dr. Talita, com a mente aberta, porque a violência doméstica não é só um caso jurídico ou social, é um caso de saúde de pública, que deixa a mulher ferida fisicamente e psicologicamente. E é parte da sociedade também, porque temos dever de educar nossos filhos de forma que evite essa violência, então que possamos abrir nossa mente e entender que é responsabilidade de todos nós e da sociedade como um todo,”, destacou a gestora, que lamentou que ocasos de violência ao invés estarem regredindo, só aumentam, quando ainda pediu que as informações repassadas na palestra sejam disseminadas.

O cabo Ribeiro, da Policia Militar, que comanda o GPM de Caridade, também se pronunciou. Ele informou que este ano foram registrados três casos de violência contra a mulher, que as devidas providências foram tomadas, onde casos foram encaminhados para o órgão competente que é Polícia Civil em Simões e foram resolvidos.

A promotora de Justiça da Comarca de Simões, Dra. Talita Bezerra, iniciou a palestra enaltecendo o município pela iniciativa. “É importante momento como esses, sentar com a sociedade para discutir essa temática, por isso gostaria de parabenizar a gestão de Caridade por se sensibilizar com causa que é tão urgente, pelo interesse da administração com as temáticas sociais”, disse.

Ela destacou a importância de denunciar os casos de violência. “O primeiro passo para combater a violência é ter coragem para denunciar. Dizem que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, deve sim, essa intervenção pode livrar um mulher de ser assassinada”, disse ela que falou sobre omissão. “Vimos a poucos dias o caso daquela advogado que foi morta pelo marido, parte da ação, foi gravado por câmeras, onde aparece ela correndo e gritando, e me questiono ninguém ouviu ou viu aquilo? Não tinha ninguém monitorando o sistema de segurança? Então é um absurdo que aquela mulher, como tantas outras que sofrem violência, sejam mortas dessas forma. Os vizinhos escutam, agora o que acontece, é que a maioria se omite com a justificativa, ‘eles que são casados que se entendam’, e enquanto isso muitas vidas se perdem”, destacou a promotora.

Ela ainda focou seu discurso na legislação de proteção à mulher no Brasil, Lei Maria da Penha, que é considerada uma das três melhores do mundo, que criminalizou o feminicídio. "A lei Maria da Penha da foi uma grande vitória conquistada pelas mulheres, onde em casos de denúncias elas são amparadas pelas medidas protetivas ", explicou.





Também se pronunciaram, o presidente da Câmara Welligton Santos e a assistente social, Efigênia. O evento também contou com a participação do vice-prefeito, Miguel da Silva, o Nalvin e os vereadores Maria Silva, a Bilu e Francisco Hélio, o Chico Leal e Silvano Pedro.















Após a palestra, ouve um momento, de socialização, onde os participantes puderam fazer questionamentos a promotora. O evento culminou com um lanche.

