PSL pode ser o novo destino partidário do prefeito Mão Santa

Pela boa relação que nutre com o presidente eleito Jair Bolsonaro, tem crescido a expectativa de que o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, se filie ao PSL. O gestor tem mantido contatos frequentes com o grupo de Bolsonaro, sobretudo, com o dirigente do PSL no Piauí, o empresário Fábio Sérvio.

O que se pode afirmar preliminarmente é que os dois pretendem formar um grupo para se posicionar contra o Partido dos Trabalhadores no Estado. Mesmo com a discrição das partes, Mão Santa, Sérvio e o senador Elmano Férrer (Podemos), serão as principais pontes de Bolsonaro com o Piauí. Comenta-se inclusive, que a trupe deverá indicar cargos federais no Estado.

Era do Solidariedade

Mão Santa está sem partido desde que deixou os quadros do Solidariedade. A saída foi motivada por um desentendimento com o Deputado Estadual Dr. Pessoa que chegou á legenda e assumiu a direção regional para concorrer ao Governo do Piauí. A situação desagradou Mão Santa, que resolveu se retirar.

Fonte: GP1

