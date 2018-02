Quadrilha: clonagem de cartões bancários aumentam em Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Os crimes bancários, especialmente a clonagem de cartões, tem sido uma prática comum na cidade de Picos. A informação foi confirmada pelo delegado regional da 3ª Delegacia de Polícia Civil, Jonatas Brasil, com base no registro de dezenas de Boletins de Ocorrência nos últimos meses.

“Ultimamente está havendo um grande número de registros de clonagens de cartões bancários aqui em Picos e também cartões de crédito. No momento não podemos precisar se estas abordagens são realizadas com mais frequência em finais de semana ou durante a semana”, disse o delegado.

As investigações dos crimes desta natureza estão a cargo no 1° Distrito Policial. Diante do trabalho de campo, a Polícia Civil levantou que uma “quadrilha” especializada em clonagem de cartões atua na cidade. “As vítimas são de Picos e muitas vezes os saques são realizados de outras duas cidades de dois Estados diferentes”, afirmou o delegado.

Cuidados

Os clientes que precisam utilizar as agências bancárias podem cerca-se de algumas medidas de segurança, como verificar se a tampa do terminal está vedada, recusar ajuda de pessoas estranhas que não sejam funcionários do Banco, verificar se pessoas próximas não estão observando sua senha, entre outros cuidados.







