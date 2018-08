Quadrilha formada por jovens da classe média alta é presa por assaltos

A Polícia Civil está investigando a atuação de uma quadrilha formada por jovens, filhos de empresários e comerciantes – que juntos – realizam assaltos e arrombamentos a veículos em Teresina.

Três suspeitos foram presos ontem pelo Batalhão de Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais. Eles atuam em grupo e são de família de classe média alta da cidade.

O chefe de investigação do 2º DP, Feliciano Sobrinho informou ao Cidadeverde.com que a quadrilha atua na zona Leste e no bairro Dirceu.

“Eles são jovens classe média alta que sem usar drogas são rapazes tranquilos, mas quando usam drogas são terríveis espancam vítimas, assaltam principalmente na zona Leste e Dirceu”, disse Feliciano.

Na rede social, eles já foram batizados de os “Playboys da zona Leste”.

Segundo o chefe de investigação, a delegacia investiga o grupo. Três foram presos, mas a polícia já identificou que o bando é composto de pelo menos oito rapazes.

Os três jovens suspeitos foram presos em uma abordagem da polícia, realizada pelos policiais da Rone. No veículo em que andavam, foi encontrada uma arma de fogo e vários pertences pessoas de supostas vítimas.

A prisão aconteceu na avenida Petrônio Portela, no bairro Primavera, na zona Norte, depois que os policiais foram avisados pelo 190 de que o trio estariam realizando vários assaltos e que estariam em um Golf, cor prata de placa NXU-6587 da Paraíba.

VEJA VÍDEO DA TU MEIO NORTE

“Estávamos já com as informações sobre o carro e ao abordar os ocupantes foram encontrados a arma, dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Duas das vítimas foram localizadas. Uma delas falou do uso da arma em assalto. Os suspeitos quando observados não aparentam o ‘perfil’ de quem faz isso por ‘necessidade’, não que há necessidade justifique. Pela aparência não são pessoas que precisam fazer isso para adquirir aquele bem roubado”, comentou o comandante da Rone, major Newmarcos.

Eles foram identificados como: Alex Fabiano Jaques Filho, Artur Alencar do Nascimento e Rennê Nóbrega de Queiroz Campelo.

Com eles foram apreendidos: um revólver calibre 38, carregado com cinco munições, o veículo, R$ 629 em dinheiro, vários cartões de crédito e de bancos, três controles de portões automáticos e vários pertences pessoais de vítimas.

