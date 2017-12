Quadrilha invade e explode agência dos Correios no interior do Piauí

A agência dos Correios da cidade de Amarante foi alvo de criminosos na madrugada dessa quarta-feira (20), por volta das 02h. Os bandidos realizaram uma explosão, mas ninguém ficou ferido e nenhum valor foi roubado da agência.

De acordo com informações repassadas pelo major Lacerda, comandante do Médio Parnaíba da Polícia Militar, a quadrilha não obteve êxito no furto. “Eram mais ou menos 7 elementos armados, eles estavam em três veículos. Eles fizeram uma explosão, mas não chegaram até o cofre principal. Acreditamos que eles explodiram um armário de aço, mas não tinha dinheiro”, explicou.

Conforme o major Lacerda, os indivíduos fugiram após verem uma viatura da Polícia Militar. Durante a ação criminosa os assaltantes realizaram disparos de armas de grosso calibre, pois a perícia encontrou cápsulas de arma de fogo deflagradas no chão da agência. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre os suspeitos.