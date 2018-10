Queimada provoca incêndio que já dura 72 horas na Zona Rural de Pio IX

A “queima de uma derrubada” provoca um incêndio, que já dura cerca de 72 horas, as margens da BR-020, Zona Rural de Pio IX. O fogo deu se início na Terça-Feira (02/10) e avança na região de Serra da Aparecida.

O corpo de Bombeiros do município de Picos, foi acionado, esteve no local mas não conseguiu controlar as chamas.

Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, na manhã desta Quinta-Feira, ainda é possível enxergar muita fumaça. ” Ainda não foi combatido, enxergo muita fumaça, já longe.”

Em entrevista a um Portal de Notícias do estado do Piauí, o Major Sérgio Melo, faz algumas recomendações para reduzir o número de incêndios florestais culposos.

1. Limpar as áreas adjacentes no entorno da propriedade em até três metros para quebrar a continuidade da vegetação – fazer o aceiro;

2. Evitar queima de lixo (todos os tipos de resíduos sólidos: mato, folhas secas, materiais orgânicos e inorgânicos);

3. Durante a estiagem, retirar a vegetação mais fina antes de crescer muito, secar e ficar propícia ao fogo, principalmente em terrenos baldios;

4. Observar previsões do tempo e manter-se atualizado com as temperaturas, umidade e vento – sites na internet fazem previsões de queimadas como o do INPE;

5. É preciso também manter-se vigilante quando há queimadas na região para que seu terreno não seja atingido.

“Quem acende o fogo é responsável pelas consequencias que ele vier a causar. No momento que você utilizar o fogo e ele sair do local onde você estava pretendendo queimar, é sua responsabilidade dar o primeiro combate, enquanto ele estiver pequeno”, ressalta o major Sérgio Melo.

Fonte: Portal da Cidade