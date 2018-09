Um radialista morreu após ser brutalmente agredido ao ter sua moto roubada em sua residência na cidade de Valença do Piauí. Adão Sá foi encontrado ferido por familiares, chegou a ser socorrido e encaminhado para Teresina, mas não resistiu aos ferimentos.

O episódio aconteceu na manhã deste sábado (1º/09) no bairro Campestre. A polícia inicialmente não detectou arrombamento na casa do radialista, o que leva a crer que seu agressor seria do convívio do mesmo. A moto dele foi levada.

Adão Sá já trabalhou em algumas emissoras de rádio em Valença e Lagoa do Sitio, onde também já foi candidato a vereador.

Suspeito

A polícia de Valença já sabe o nome e o passado criminoso de um dos suspeitos de ter matado neste sábado o radialista Adão Sá em sua residência no bairro Campestre em Valença. De acordo com uma fonte, ele tem 37 anos e residiria na cidade de Pimenteiras. Segundo essa fonte, ele tem um mandado em aberto na Justiça de São Paulo por tráfico de drogas. A expectativa é que a Policia dê uma resposta rápida para o crime que comoveu nossa região. A Polícia Civil e a Forca Tática estão em diligências.

Fonte: Portal V1

A notícia Radialista morre após ser brutalmente agredido em Valença do Piauí apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte