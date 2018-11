Rede Bob´s inaugura unidade no Piauí Shopping

A rede Bob’s inaugurou, na última quinta-feira (1º), o seu primeiro estabelecimento em Picos. A unidade está localizada no Piauí Shopping.

A festa de inauguração contou com uma presença expressiva de pessoas e show com o cantor Guilherme Dantas.

A unidade do Bob´s em Picos conta com um cardápio completo, que inclui sanduíches, bata frita, milk shakes, além de toda a linha de sobremesa.

Durante a inauguração, o fraqueado do estabelecimento, Yuri Eulálio Araújo, afirmou que é uma alegria enorme inaugurar esse grande empreendimento. “Estamos trazendo mais uma loja na Praça de Alimentação, que vai engrandecer o nosso shopping. E isso é um dos principais motivos da nossa alegria hoje”, comemorou.

Na oportunidade, Yuri agradeceu também as pessoas que ajudaram na construção da unidade do Bob´s no Piauí Shopping.

