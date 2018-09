Rede doa R$ 190 mil a candidata e gera insatisfação no partido

O candidato a deputado federal no Piauí pela Rede, Dionísio Neto, está envolvido em uma desavença interna do partido e denunciou em suas redes sociais que a candidata a deputada federal pelo partido, Irmã Graça, teria recebido, “sozinha”, R$ 190 mil em doação do Fundo Partidário. Na publicação, em crítica a Irmã Graça, Dionísio diz que ela é “fake”.

Também na postagem, Dionísio faz uma crítica à sigla no Piauí afirmando que ela “está furada”. Além disso, segundo o candidato, o porta-voz do partido no estado, Ildemar Silva, supostamente é um empreiteiro conhecido como ‘vampirão’ que já financiou campanha de petistas conforme divulgado no Site da Transparência e que está por trás do financiamento da candidatura de Irmã Graça. Ainda segundo Dionísio, a Rede no Piauí é uma extensão da construtora de Ildemar Silva, já que é composta, em sua maioria, por funcionários da empresa do porta-voz.

Em contrapartida, de acordo com Dionísio, os outros candidatos do partido vão fazendo a campanha com “tostões, de forma simples e honesta”.

Uma imagem postada por Dionísio junto a publicação no Facebook, mostra uma tabela em que Irmã Graça consta como tendo recebido os R$ 190 mil em doações, enquanto outros quatro candidatos a deputado federal pelo partido, dentre eles Dionísio, não receberam nada em doações. No site do TSE, realmente consta que Irmã Graça recebeu um total de R$ 190 mil, montante doado pelo Fundo Partidário.

O Cidade Verde.com entrou em contato com o candidato, que disse apenas que “haverá uma reunião (interna do partido) às 17h de hoje” que “parece que vão ceder (doações ao Fundo Partidário aos outros candidatos) após minha denúncia nas redes”.

Através da sua assesoria, a Irmã Graça disse que “a Rede Sustentabilidade é um partido pequeno de recursos escassos e a Nacional escolheu em ordem de prioridades a aplicação de seus recursos não apenas aqui, mas em outros Estados, dessa forma. No entanto, outros candidatos redeiros estão recebendo todo o apoio e assessoria da Rede-Piauí, no que tange a estrutura básica de uma candidatura, na proporção, é claro que tem o nosso partido”.

Cidade Verde

