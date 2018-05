Rede Globo – Deus Salve o Rei – Afonso é dado como morto e atirado em uma vala

Otávio ironiza o pedido de Catarina. Tiago consegue pegar uma faca com o cozinheiro e avisa a Cássio. Afonso e Ibrahim colhem plantas venenosas. Otávio decide avançar, com sua tropa, pelas terras de Artena. Agnes lê a mente de Elói e avisa a Selena que ele compartilha um segredo com Virgílio.



Catarina instrui o marquês a aconselhar Rodolfo contra o exército de Montemor. O feitor encontra Afonso caído e leva Constantino para o cárcere. Rodolfo aceita o conselho de Virgílio e suspende a remuneração dos soldados. Afonso é dado como morto e atirado em uma vala.



