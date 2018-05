Rede Globo – Deus Salve o Rei – Catarina exige que Otávio abandone o Vale de Laios

Afonso revela a Cássio e Tiago que esteve com Catarina. Catarina discute com Rodolfo e decide procurar Otávio. Saulo conta a Selena sobre a morte de sua mãe. Rodolfo se aconselha com Lucrécia. Radamés é humilhado pelo feitor e Afonso sugere que ele o ajude em sua fuga.



Diana avisa a Selena que Virgílio sabe onde está Amália. Rodolfo decide colocar Lucrécia no lugar de Orlando. Amália esculpe uma faca. Afonso e Constantino simulam uma discussão e o feitor decide armar uma luta entre os dois. Catarina exige que Otávio abandone o Vale de Laios.