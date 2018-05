Rede Globo – Deus Salve o Rei – Otávio desafia Rodolfo

Afonso surpreende um guarda. Amália não encontra sua faca. Afonso liberta Constantino. Cássio é levado para a arena e manda Tiago assumir seu lugar no plano de fuga. Afonso volta para resgatar Cássio na arena. Um guarda atira contra Afonso, mas Cássio o protege e acaba levando uma flechada.



Catarina manda Delano seguir Elói. Otávio desafia Rodolfo. Catarina finge se abalar com a situação dos soldados e é ovacionada por eles. Diana revela a Virgílio sobre a fuga de Afonso e Agnes consegue ler a mente do marquês. Agnes invade o sonho de Levi. Cássio fica frente a frente com o feitor.