Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Clara procura por Patrick e mostra o testamento de Beatriz

Clara pede para Lindomar jogar as malas de Fabiana no lixo. Duda pensa em falar com Mercedes. Nádia dá um presente para Tônia usar com Bruno. Samuel diz a Adinéia que não pode ter filhos. Fabiana antecipa sua volta da viagem e Clara tenta disfarçar a tensão. Ingrid vê Clara sair de sua casa em um táxi, com as malas de sua mãe, Fabiana.



Duda procura Mercedes. Clara procura por Patrick e mostra a carta testamento de Beatriz. Duda reclama de Mercedes para Leandra. Patrick manda Clara pedir demissão de seu trabalho na casa de Fabiana. Sophia arma uma mesa de pôquer para os garimpeiros e um possível comprador. Clara se impressiona com o valor dos quadros que herdou de Beatriz.