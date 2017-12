Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Clara vê Tomaz, Renato e Lívia juntos

Clara se surpreende ao saber que todos achavam que ela estava morta. Gael se irrita com Renato por tratar Tomaz como filho. Juvenal visita Estela. Mariano tenta vender uma esmeralda para Amaro, sem nota fiscal. Nádia vende convites para a festa beneficente no salão para ser a Embaixatriz da Infância do Tocantins. Clara afirma a Mercedes que se vingará da família de Gael.



Josafá conta para a neta que foi impedido por Lívia de se aproximar de Tomaz. Clara encontra Duda em Pedra Santa e decide ir atrás dela no bordel. Cido diz que quer comprar um anel de noivado para Irene e pede dinheiro a Samuel. Bruno questiona Gustavo sobre a origem do dinheiro da compra do salão para Nádia.



Clara convida Duda para morar com ela em Palmas. Vinícius convence Bruno a descartar qualquer suspeita sobre Gustavo. Raquel se encontra com Clara. Mariano beija Cleo. Mercedes tenta convencer Josafá a desistir de se vingar de Gael e Sophia. Clara vê Tomaz, Renato e Lívia juntos.