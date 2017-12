Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Franciely descobre que um dos nomes do Padre Gabriel é Jr

Miguel e Zeca se apresentam pela primeira vez para uma plateia formada pelas alunas e pelos pais das meninas no colégio de Doce Horizonte. Estefânia conta para Dulce Maria sobre o fato da carinha de anjo ter um tio desconhecido. O pai de Luciano diz que conseguiu um empréstimo para colocar a empresa da família em ordem e Frida comemora, pois estava com medo de ficar pobre.



Franciely descobre que um dos nomes do Padre Gabriel é Junior. A empregada diz para Silvestre. O mordomo conta que isso não significa nada, afinal ele mesmo tem Junior no nome. Juju diz para Miguel e Zeca que precisam gravar um grande clipe para mostrar para os fãs do garoto que eles voltaram com tudo.