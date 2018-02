Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Gael suspeita que Sophia esteja aliada a Aura

Vinícius deixa a delegacia. Henrique diz o que Duda/Elizabeth deve falar na audiência. Lorena se preocupa com Vinícius. Tônia confirma sua gravidez e ameaça denunciar Renato se ele revelar seus planos. Mariano conta a Sophia que pretende se casar. Lívia afirma a Tomaz que apresentará seu namorado a ele. Gael descobre que Amaro pediu Estela em casamento e decide conversar com ele.



Leandra se preocupa com Rato. Gael suspeita que Sophia esteja aliada a Aura. Clara se depara com Lívia e Tomaz na sorveteria. Patrick conversa com Laura e tenta localizar uma antiga funcionária da família. Cleo começa a trabalhar no bordel e Xodó é seu primeiro cliente. Bruno confidencia a Clara e Patrick sobre a mulher que tentou fazer uma denúncia na delegacia, mas desistiu depois que viu Vinícius.



Tônia se despede de Zé Victor. Estela sofre com a ausência de Amaro. Leandra proíbe Caetana de sair do bordel para visitar Mercedes. Mariano sabe que Xodó passou a noite com Cleo no bordel e vai falar com ela. Patrick encontra Alzira e descobre que a filha dela foi mais uma vítima de Vinícius.