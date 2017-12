Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Janete avisa a Clara que Ronaldo assedia as funcionárias

Clara despista Fabiana. Duda chega a Pedra Santa e conhece Leandra. Sophia reclama de Diego. Mariano tenta ser romântico com Sophia. Nádia aparece no garimpo e Diego fica envergonhado. Fabiana se surpreende com os conhecimentos e modos de Clara. Juvenal visita Estela. Duda vai até o bordel. Janete avisa a Clara que Ronaldo…