Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Josafá atira na direção de Sophia

Tomaz destrata Clara e fica com Lívia. Gael promete à ex-mulher que irá ajudá-la a conquistar o filho. Amaral garante a Sophia que Clara pode recuperar o direito à exploração das esmeraldas. Sophia procura por Gustavo. Nádia fala mal de Sophia no salão. Caetana chama Laerte para ajudar Josafá e Duda fica indignada. Mercedes se preocupa com Josafá.



Gael repreende Lívia por colocar Tomaz conta Clara e Sophia recrimina o filho. Clara se recusa a falar com Renato. Rafael manda flores para Laura e Lorena obriga a filha a sair com o médico. Diego sai com Melissa. Juvenal chora ao ver Estela e Amaro conversando. Mariano pede para Cleo apresentá-lo a Mercedes como seu namorado. Amaro vê Sophia armando com Rato para fazer com que Zé Vitor perca no jogo de pôquer. Josafá atira na direção de Sophia.