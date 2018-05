Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Leandra anuncia que Maíra é a nova dona do bordel

Clara se desespera e Patrick afirma que é preciso envolver Bruno. Clara e Lívia se unem para salvar Tomaz. Renato explica seu plano a Fabiana e diz a Juvenal que ele manterá sua rotina normalmente, para não levantar suspeitas. Zé Victor ameaça tirar a vida de Xodó, e Mercedes invoca a proteção dos espíritos.



Leandra anuncia que Maíra é a nova dona do bordel. Laura anuncia a Rafael que está grávida. As vozes revelam a Mercedes que Tomaz corre perigo. Renato se irrita com a demora da ligação de Clara e planeja lhe fazer uma surpresa para pressioná-la.



