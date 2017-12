Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Patrick alerta Clara para o perigo de voltar para a clínica

Patrick alerta Clara para o perigo de voltar para a clínica. Gael ouve Estela contar para Juvenal por que foi obrigada a morar em Pedra Santa e fala com Sophia. Clara explica a Patrick como fugiu da clínica e acusa Renato de agir contra ela. Renato sugere a Lívia que eles assumam a guarda definitiva de Tomaz.



Sophia se irrita por Gael atrapalhar seu jogo de pôquer. Bruno conversa com um amigo sobre Raquel. Raquel se aconselha com a Mãe do Quilombo. Nádia descarta as pílulas de Tônia. Mariano se encanta ao ver Cleo na cachoeira e segue a moça até sua casa.



Gael repreende Sophia pelo que fez com Estela e afirma que levará a irmã de volta para Palmas. Amaro questiona Rato sobre Estela. Gael é rude com Aura. Patrick fala com Raquel sobre o processo de Clara.



