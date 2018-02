Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Sophia questiona Mariano sobre Amaro

Renato socorre Clara, que afirma que denunciará Vinícius. Patrick desconfia das intenções de Aura mas promete agilizar o encontro dela com Clara. Lorena afirma que ajudará Vinícius. Clara faz um pacto com Renato. Zé Victor se declara para Tônia. Bruno incentiva Raquel na fisioterapia. Sophia questiona Mariano sobre Amaro. Leandra tenta convencer Cleo a ir para o bordel.



Xodó aconselha Cleo a não trabalhar no local. Vinícius não consegue impedir Clara de denunciá-lo. Lorena suplica a Nádia que não deixe Bruno acolher a denúncia de Laura. Patrick comenta com Clara sobre Aura, e ela pede para conversar com a médica antes de fazer um teste de DNA.



Renan convida Duda/Elizabeth para ir com ele ao encontro de Adriana. Cido afirma a Samuel que Adinéia quer que o filho reate com Suzy. Nádia vai à delegacia falar com Bruno. Sophia impõe uma condição para Amaro se casar com Estela. Nádia fala com Gustavo sobre a denúncia contra o delegado. Vinícius se declara para Laura.