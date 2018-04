Rede Globo – O Outro Lado do Paraíso – Sophia revela a Maurício todos os seus crimes

Sophia consegue fugir da polícia, e Bruno e Nicolau a perseguem. Caetana passa mal, e Tônia a socorre. Sophia pede para se esconder na casa de Renato e Fabiana. Miro oferece a garantia que Leandra lhe pediu para se casar com o fazendeiro. Aura incentiva Odair a voltar a estudar.



Samuel aceita ajudar Odair a conseguir um emprego no hospital. Sophia comenta com Renato e Fabiana que precisa encontrar Maurício, o advogado de seu ex-marido. Johnny vê Miro negociar algo com um homem. Sophia revela a Maurício todos os seus crimes. Gael confronta Sophia.



