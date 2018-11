Rede Globo – O Sétimo Guardião – Gabriel recupera a memória

Egídio se preocupa com Gabriel, e Judith estranha quando seu patrão convida o rapaz para entrar em sua casa. Tobias e Clotilde conversam com Ypiranga sobre as obras do casarão. Sampaio descobre que a marca que Ondina procura em seu corpo é a mesma que Gabriel possui. Mirtes invade a casa de Cássia sem que ninguém veja. Sampaio se encontra com Robério.



Atalla aparece em Serro Azul e Afrodite se preocupa. Júnior oferece carona para Lourdes Maria. Os guardiães se reúnem para discutir o que fazer com Sampaio. Robério conta o que sabe sobre Egídio para Sampaio. Gabriel recupera a memória. Valentina manda Louise arrumar suas malas para viajar. Gabriel revela a Luz que já sabe o motivo de sua ida para Serro Azul.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.