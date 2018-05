Rede Globo – Orgulho e Paixão – Rômulo encontra Dr. Jonatas desfalecido

Williamson dá dinheiro a Uirapuru para que o poeta deixe o Vale do Café. Darcy exige que Uirapuru peça desculpas a Mariana antes de partir. Com atraso, Lídia entrega a carta de Darcy a Elisabeta. Ema finge para Ernesto que não se sensibilizou com o beijo dos dois. Rômulo encontra Dr. Jonatas desfalecido.



Uirapuru tenta conversar com Mariana, mas Elisabeta impede. Ernesto decide partir para São Paulo. Elisabeta agradece a carta de Darcy e anuncia que se mudará para São Paulo. Uirapuru convence Lídia a fugir com ele. Um oficial de justiça comunica ao Barão, Aurélio e Ema que a família deve deixar a fazenda.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.