Rede Globo – Segundo Sol – Bandidos invadem a casa de Severo

Beto não acredita que Luzia possa ter visto Remy. Laureta se preocupa com Karola. Meire questiona Ludi sobre Luzia. Beto leva Luzia para sua casa. Vicente manda flores para Nice. Valentim procura Luzia. Beto comenta com a família que Remy pode estar vivo. Ícaro se reconcilia com Roberval. Rosa tenta se entender com Manu. Agenor observa o restaurante. Nice apresenta Vicente para Maura e Rosa.



Valentim busca Karola na casa de Laureta. Meire descobre o paradeiro de Luzia. Cacau agradece Roberval pela reforma de seu restaurante. Agenor inventa que está doente para Nice se afastar de Vicente. Bandidos invadem a casa de Severo. Meire revela a Laureta o esconderijo de Luzia. Beto questiona Karola sobre Remy. Luzia é presa. Remy surge na casa de Laureta.