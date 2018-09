Rede Globo – Segundo Sol – Filipa diz que aceita ser amiga de Yasmin novamente

Mário, Gael e Benicio investigam o passado de Sr. Pendleton pelo que ouviram e descobrem que Stella significa Estrela. Os meninos querem saber quem era Stella. Luísa diz para Poliana não chamar mais Sr. Pendleton para jantar sem ela autorizar. Poliana comenta que queria apenas que que o grande amor da tia ficasse mais próximo. Luísa diz que o homem jamais foi seu amor do passado e pede para Poliana não se meter. Iuri se disfarça de idoso para visitar o grupo de Sophie novamente.



Sérgio e Joana conversam sobre mentirem para os filhos devido a O11O não autorizar o relacionamento entre funcionários. O casal decide procurar um novo emprego para não precisarem mais mentir. João acorda e percebe que os pais voltaram a ser objetos. Helô conversa com Luca e Guilherme sobre a suposta agressão. Guilherme diz que apenas ameaçou, mas não agrediu Luca e aquilo no olho deve ser maquiagem. Helô alerta que falará com a diretora Ruth e que Luca também não deveria ter exposto o colega na internet.



João vê uma imagem de satélite de sua casa por um aplicativo apresentado para ele por Poliana, Luigi e Kessya. Brenda e Raquel discutem na escola. Nadine repete para Roger que acha que Sérgio é amante de Joana e que Claudia sabe de tudo. Filipa diz que aceita ser amiga de Yasmin novamente. Yasmin responde que a menina está apenas com medo que ela revele para todos que Guilherme é irmão dela.