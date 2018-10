Rede Globo – Segundo Sol – Remy procura Karola

Laureta aceita Rosa de volta em sua casa. Nice pede o divórcio a Agenor. Selma afirma que deseja reatar o namoro com Maura. Os bandidos flagram Roberval tentando pegar o celular de Zefa. Roberval e Severo se reconciliam. Manu encontra Narciso na reunião dos Narcóticos Anônimos.



Laureta elogia o empenho de Rosa com sua equipe. Du Love recebe uma herança de Galdino e fica intrigado. Katiandrea conta a Rosa que viu Remy saindo do quarto de Laureta. Remy procura Karola. Du Love ouve a gravação da morte de Galdino. Remy chama Karola para fugir com ele. Du Love chantageia Laureta.