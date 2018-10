Rede Globo – Segundo Sol – Robinho resgata Karola e a leva até Laureta

Valentim se desespera com as revelações de Rosa. Beto confronta Karola, que acaba fugindo. Valentim sofre, e Beto o ampara. Karola vaga pelas ruas, desorientada com a possibilidade de perder Valentim. Laureta descobre sobre a prisão de Viana e castiga Ariadna.



Robinho resgata Karola e a leva até Laureta. Karola se surpreende com a frieza de Laureta. Beto revela toda a história de Valentim para a família, que incentiva o menino a encontrar Luzia. Valentim defende Karola da família. Beto chega ao casarão para falar com Luzia, que pergunta por Valentim.