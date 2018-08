Rede Globo – Segundo Sol – Severo teme que Karen revele seu segredo

Luzia se entrega à polícia, e Laureta e Karola se irritam. Valentim pede Rosa em namoro, e a jovem tem uma crise moral. Ícaro procura Rosa e a confronta sobre sua gravidez. Rosa despista Ícaro e se nega a ajudá-lo. Roberval oferece dinheiro para que os ocupantes deixem o casarão, mas Acácio e seus amigos o expulsam do local.



Severo teme que Karen revele seu segredo. Manuela anuncia a todos que irá morar com Ícaro e Luzia. Karen revela a Edgar que ele é filho de Zefa e irmão de Roberval. Desnorteado com as revelações de Karen, Edgar pede socorro a Cacau. Ionan e Maura discutem com Doralice e Selma por ciúmes. Maura e Ionan se beijam.



