Rede Record – Apocalipse – Adriano mente para Greta

Felipe questiona a atitude de André. Isabela diz que quer fugir com Benjamin. Ângela desconfia de Natália. Benjamin percebe que Isabela está fingindo e foge da prisão com César. Adriano descobre que Débora matou seus pais. Tamar o apoia. Zoe diz que vai se entregar para salvar Estela e Talita. Benjamin conta que Glória morreu e Adriano avisa que ficará na Nova Babilônia para tentar deter Ricardo.



Natália e Jonas convencem Zoe a não se entregar. Adriano manda os amigos fugirem. César leva explosivos para a fuga. Ricardo fica furioso ao saber que Benjamin fugiu. César acerta um soco em Adriano como parte do plano. Ângela reclama de Jonas. Felipe é sincero com André e diz que ele não é mais seu filho. Estela e Talita se desesperam na prisão. Greta encontra Adriano desmaiado.



Benjamin, Brenda e César explodem os túneis de acesso à Nova Babilônia e fogem com Gideon e Tamar. Ricardo humilha Isabela. Adriano mente para Greta. Ricardo diz ter ódio de Benjamin. Bárbara pede demissão do telejornal. Jamal e Soraya ajudam na fuga de Benjamin e os amigos. Stefano sugere que Ricardo seja implacável com os rebeldes.