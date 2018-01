Rede Record – Apocalipse – Alan conta tudo sobre sua falência a Susana

Alan dorme na casa de Benjamin. Benjamin diz para o pai que vai pensar em algo para ajudar e que ele deve contar toda a verdade para Susana. Henrique chama Oswaldo para falar que alguém está roubando o hospital. Oswaldo diz que tudo indica que Henrique seja o maior responsável pelo desvio de dinheiro. Henrique, fazendo encenação, diz que jamais roubaria e que precisa mandar embora o contador.



Ele pede que Oswaldo assuma o cargo por ser de extrema confiança da família. Alan conta tudo para Susana. Ela fica chocada, mas mesmo sabendo que perdeu tudo, abraça o marido e diz que não é o fim do mundo. Oswaldo conta a Letícia que pode ser promovido a contador e ela fica feliz e o incentiva. Gláucia está perto e escuta a conversa de Oswaldo e Letícia.



Natália, Cesar, Guido e Lúcio estão na delegacia decepcionados por voltarem à estaca zero nas investigações. Ricardo se prepara para falar com os chefes de Estado, no Conselho das Nações, e tem o apoio de Adriano e Ariela. A defensora declara que Wallace não vai ser preso, mas terá que prestar serviços à comunidade e visitar escolas para alertar os jovens. Wallace e Esmirna respiram aliviados.



Dudu dá a notícia a Robinson que Wallace não será preso. Dudu tira da mochila dois sacos com as drogas sintéticas e Robinson comemora. Ricardo fala para um plenário lotado. As TVs fazem transmissão ao vivo. Todos assistem em suas casas, inclusive Gideon e Marta que ficam emocionados ao ver o neto na tv. Quando Ricardo termina o discurso, toda a plateia se levanta para aplaudir.



Benjamin vai até a sala de Ricardo que o recebe para conversar. Benjamin vai direto ao ponto e diz que se Ricardo qui ser ser seu investidor ele aceita. Ricardo sorri vitorioso. Na casa de Oziel, Saulo e Hanna entram com Ester e a apresenta a todos que ali estão. Henrique e Gláucia comemoram por terem conseguido enganar Oswaldo.



Ângela entra na sala e flagra os dois. Ângela diz que quer dinheiro para não contar o que viu à Estela. O tempo passa. Em um evento, Ricardo anuncia o lançamento da Gudman Tech e chama Melina e Benjamin. Ricardo diz que Melina é um modelo de androide com inteligência artificial. Zoe, acompanhada de Chico, está cobrindo o evento. Zoe e Benjamin se olham apaixonados.



