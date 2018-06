Rede Record – Apocalipse – Alan fica furioso ao saber que Uri e Dylan fugiram

No hospital, Dudu tenta se soltar. César se surpreende ao ver que Lia está do lado deles. Ela os ajuda a fugir. Benjamin e Brenda vibram. Melina consegue despistar Greta. Alan liga para André. Greta se abre com Melina e revela que queria ver a intimidade de Ricardo. Alan pede para André se certificar que Uri e Dylan estão mortos. Ângela diz que Laodiceia está diferente depois de receber a marca. Dudu consegue se soltar. Através do androide Lia, Benjamin consegue conversar com Zoe.



André descobre a fuga de Uri e Dylan. Zoe consegue fugir. André teme a ira de Ricardo. Todos chegam ao esconderijo. Natália implora para Susana salvar a vida de Dylan. André manda Estela fingir que viu Zoe no hospital. Susana aceitar operar Dylan. Henrique tenta se defender diante de Guido e André. Estala conta para Talita sobre ocorrido. Lia consegue despistar André e Guido. Susana opera Dylan. André, Dudu e Guido bolam uma desculpa para dar a Ricardo. Dylan passa por complicações durante a cirurgia.



Alan fica furioso ao saber que Uri e Dylan fugiram. Ricardo volta para a Nova Babilônia. Saulo diz que é preciso orar por Dylan. Furioso, Ricardo diz que fará caçã implacável aos rebeldes do Rio de Janeiro. César entrega a carta de Glória para Vittorio. Ricardo humilha a esposa e os pais. Dylan morre nos braços de Noah. Arthur noticia a fuga dos rebeldes no hospital a foto de Zoe aparece na televisão.