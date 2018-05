Rede Record – Apocalipse – Alan liga para Susana e fica decepcionado

Guto despista os soldados. Ricardo tenta descobrir o paradeiro do comparsa se Benjamin. Zoe diz que precisa se esconder de André. Natália e Jonas lamentam o comportamento de Ângela, que bebe com Diogo. Jonas diz que ela não tem jeito. Ricardo é surpreendido com a chegada de Isabela. Brenda discute com Melina. Ricardo humilha Isabela e eles se agarram. Adriano descobre que Gideon e Tamar estão contra Ricardo. Isabela se sente humilhada pelo marido. Guto avisa que André está em busca de Zoe.



Adriano oferece ajuda a Gideon e Tamar. Alan liga para Susana e fica decepcionado. Isabela bebe para afogar as mágoas. Uri se preocupa com Benjamin. Tamar se assusta com o comportamento de Isabela. Susana descobre que o hospital foi tomado. Benjamin é torturado psicologicamente.



Ariela ajuda Ricardo na investigação. Celeste e Bárbara tentam saber notícias de Zoe. Natália se irrita com Ângela. Zoe chega no esconderijo. André revista a casa de Estela. Uri e Dylan lamentam o controle de Ricardo. César e Brenda se encontram com Adriano. Benjamin é surpreendido com a chegada de Isabela na prisão.