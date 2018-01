Rede Record – Apocalipse – Alan mente para Suzana sobre seus investimentos

Sabrina conta a Felipe que é sua esposa e que eles têm um filho já adulto, André. Ela desabafa sobre a perda de memória do marido com Oswaldo, que pede que ela tenha paciência. Oswaldo visita Felipe e percebe que ele não se lembra nem da mãe, nem dos irmãos Henrique fica furioso ao encontrar Guto visitando Talita no hospital. Talita briga com o pai e pede que ele saia.



Benjamim descobre que um hacker divulgou fotos de Talita e promete tomar providências para achar o culpado. Wallace conversa com Robinson sobre a chantagem que fizeram com Talita e conta a ele que a moça tentou se matar. Robinson não liga. Wallace fica indignado e quer revelar a verdade e devolver o dinheiro. Robinson afirma que já gastou sua parte. Em meio à discussão, Esmirna chega e diz aos filhos que foi acusada de roubo e demitida.



Wallace e Robinson se dão conta de que Talita deve ter roubado as joias da mãe para entregar a eles. Eles discutem se revelam a verdade para inocentar a mãe. Talita descobre que Esmirna foi acusada, tenta defendê-la, mas não confessa que é a verdadeira culpada. Stefano diz a Ricardo que em breve a Igreja deles estará no mundo todo. Alan mente para Suzana sobre seus investimentos. Hanna conta para o marido que deu sua boneca para uma menina.



Depois de expulsar Ezequiel da Igreja, Jonas desmorona e desabafa com o irmão. Ele revela que se sente um fracasso como marido, pai e pastor. Eles se reconciliam e Ezequiel fala em ampliar o número de reuniões da Igreja. Jonas não acredita que não dará certo, Ezequiel diz que igreja um dia irá se transformar num pronto-socorro espiritual. Ricardo encontra os pais e a avó.



César comenta que o assassino Samuel parece estar mudando, evoluindo na forma de cometer os crimes. Natália promete ao pai que vai investigar o caso de Talita. Natália acha que César deu um bombom a ela e não percebe que na verdade foi Lúcio. Cesar encontra Julia Jordão, a antiga amante de seu pai, em um asilo. Ela diz que já esperava sua visita.



