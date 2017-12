Rede Record – Apocalipse – André e Benjamin conseguem invadir o celular de Ricardo

Benjamin e André conversam sobre a espionagem a Ricardo. Zoe entrevista o Anticristo. Débora lamenta a vida que leva com Adriano. Ângela, Zé Bento e outros suspeitos prestam depoimento na delegacia. Esmirna pede para Robinson ter calma. Nenhum suspeito mostra envolvimento com Nicanor e todos são liberados. Em Israel, Noah conhece a pequena Ester, órfã refugiada. Stefano e Verônica planejam um evento para ganhar fundos. Débora discute com Adriano e diz que eles precisam ficar juntos por Ricardo.



O vilão termina de dar a entrevista para Zoe. Ele recebe Luca, seu assistente, e diz imaginar que Benjamin queira o hackear. Raquel e Letícia descobrem que está tendo fraude nas contas do hospital. Guido, César, Natália e os outros policiais seguem investigando os assassinatos. Estela diz que não poderá ajudar Esmirna. Susana trabalha em seu laboratório com Tiatira e Monique. Uri e Dylan, seu assistente, trabalham na Agência Espacial. Oswaldo confirma que há algo errado na administração do hospital Aisen.



Eles desconfiam de Henrique. Alice mente sobre seu trabalho na noite anterior. Preocupada com o estado de saúde do marido Felipe, Sabrina agradece por toda a ajuda do doutor Tiago. Hanna esconde a gravidez para não se decepcionar caso algo de errado aconteça novamente.



Noah fala sobre a menina Ester com Gideon e Tamar. Bárbara fala de sua vontade de ser mãe solteira. Zoe diz que precisa se despedir de Benjamin. André e Benjamin conseguem invadir o celular de Ricardo. Natália e César descobre uma pista importante sobre um dos assassinatos do novo serial killer. Empolgados com a descoberta, eles se beijam.