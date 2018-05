Rede Record – Apocalipse – André provoca Felipe

Os soldados atiram em Saulo, mas acabam atingidos pelos próprios disparos. Uri conversa com Benjamin através de Melina. Saulo diz que é um dos 144 mil selados por Deus. Estela fica surpresa ao ver Henrique, Dudu e André se apossando de sua casa. Ariela diz que Uri e Dylan não serão perturbados até conseguirem conter o asteroide. André diz que pensará no que fazer com Estela e Talita.



Natália fala sobre um novo esconderijo. Ricardo se prepara para discursar aos moradores do Rio de Janeiro. Felipe é levado da prisão. Uri se surpreende ao ver Alan em sua casa. Natália diz que Felipe pode ser executado em praça pública. Ricardo discursa através de um holograma. O Anticristo diz que Felipe poderá viver caso revele o paradeiro de Zoe. Uri atualiza Alan sobre os acontecimentos com Susana. Felipe encara Ricardo. Zoe diz que precisa fazer algo pelo tio.



No telejornal, Arthur se irrita com nova equipe. André provoca Felipe. Natália se oferece para ir com Zoe até Felipe. Uri se preocupa com a aproximação de Alan. Zoe e Natália se despedem dos amigos. Alan diz que vai acompanhar o irmão no trabalho. Arthur procura Bárbara e pede para conversar. Uri fala com Dylan sobre a aproximação de Alan. Guido planeja uma maneira de tentar fugir. Natália e Zoe chegam ao local onde Felipe está.



