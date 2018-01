Rede Record – Apocalipse – André tenta roubar os dados do computador de Benjamin

André finge não saber de nada. Raquel tenta disfarçar a tristeza ao lado da filha. Em conversa com Zoe, Sabrina pergunta por André. Noah chama uma ambulância para Hanna. Saulo recebe a notícia que Hanna está indo para o hospital. Raquel se desespera ao ver que Guto não voltou para casa. Estela entrega o dinheiro para Esmirna pagar a fiança do filho. Tiago sai para passear com Alice.



Na igreja, Ezequiel aconselha Guto. André tenta roubar os dados do computador de Benjamin. Oziel reclama do jeito de Marta. Esmirna entrega o dinheiro da fiança para o delegado Guido. César e Natália seguem em busca de mais pistas sobre os assassinatos. Alice mente para Tiago e fala sobre a suposta senhora que ela cuida. Aconselhado por Ezequiel, Guto volta para casa.



Dudu liberta Robinson e pensa que a fiança foi paga pelo dinheiro dado por ele. Wallace conta para Zé Bento que Tião de Deus é seu pai. André consegue copiar os dados do computador de Benjamin. Monique fala sobre Uri com Tiatira. O cientista conversa com o assistente Dylan sobre a noite do encontro.



Robinson é libertado. Raquel trata Guto com carinho. Raquel se queixa de César com Sabrina. Arthur dá em cima de Zoe. Benjamin fala sobre a negativa de Ricardo com Alan. André se encontra com Ricardo e entrega os projetos de Benjamin.