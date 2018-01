Rede Record – Apocalipse – André tenta saber mais sobre o projeto de Benjamin

Débora não tem coragem de falar com Gideon. Ela desabafa com Susana. Uri fica pensando em Ariela e Monique. Hanna se irrita com as palavras de Marta. Verônica se assusta ao ouvir Gloria dizer que está morrendo. César tranquiliza Raquel dizendo que falará com Guto. Wallace ameaça Talita. Guido interroga Tião, mas não consegue descobrir nada. André tenta tirar informações sobre o projeto de Benjamin.



Talita é questionada por Estela, mas finge estar tudo bem. Hanna tenta fugir de casa, mas passa mal e desmaia. Guido diz que Tião não é o assassino. Guto agradece o apoio de Ezequiel. Talita marca um encontro com ele. César o encontra e o chama para voltar para casa. Tiago se prepara para fazer o exame em Felipe. César se entende com Guto. Tiago se declara para Alice. Adriano fica preocupado com a saúde de Gloria.



Henrique pede um favor para Oswaldo. Raquel fica aliviada ao ver César chegando com Guto. Arthur dá em cima de Zoe. Esmirna vai ver Tião na prisão. Talita segue sendo extorquida por Wallace. Brenda chega para trabalhar na casa de Benjamin e se surpreende com a androide Melina. Em conversa com Luca, Ricardo diz que pode atingir as pessoas que Benjamin ama.



