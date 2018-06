Rede Record – Apocalipse – Ângela mente para César e Noah

Brenda e Benjamin planejam algo para conter o Anticristo. César e Noah chegam até a casa de Ângela. Dylan e Uri tentam se livrar de Dimitri. Zoe e os amigos criticam o Evento do Perdão. Jonas diz que Laodiceia precisa manter a fé. Ricardo diz que o vídeo de Benjamin é montagem. Ângela mente para César e Noah. Zoe, Susana, Natália, Vittorio, Guto, Celeste e Chico aguardam apreensivos.



Ricardo se irrita com Bárbara, mas responde as perguntas. Adriano provoca Isabela e Débora. Natália se preocupa com Dylan. César e Noah começam a desconfiar de Ângela, que tenta ganhar tempo. Alan telefona para Dimitri. Saulo se aproxima do local escolhido para o evento. Benjamin diz que a androide Lia pode ser uma aliada poderosa.