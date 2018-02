Rede Record – Apocalipse – Ariela beija Uri

Ricardo Montana conhece os avós por parte de mãe. Zoe registra o encontro. Benjamin pensa no que Zoe falou sobre Ricardo. Jonas tenta procurar Tião de Deus pelas ruas. César vai até a seita de Zé Bento e manda Guto voltar para casa. Cínico, Henrique recebe Susana. Ângela fala mal do ex marido para a filha Natália. Em Jerusalém, Rodrigo se surpreende com a visita de Zoe.



Hanna se mostra insegura coma presença de Débora na cidade. Saulo fala do espírito de liderança de Ricardo. Gideon fica feliz ao ver o neto em sua casa. Susana apoia Estela. César pede conselho a Jonas. Diogo se declara para Bárbara. Em encontro com o professor Rodrigo, Zoe pede uma explicação bíblica para o desaparecimento das pessoas. Ricardo marca um encontro de Débora com os avós. Ariela beija Uri. Vittorio mente para Stefano. Uri dispensa Ariela. Chico fica chateado com Celeste ao ver que ela postou o vídeo deles.



Dudu provoca Lúcio. Estela começa a passar mal. Henrique se encontra às escondidas com Gláucia. Rodrigo aceita dar uma entrevista para Zoe. Ela conhece Isabela. Benjamim elogia o projeto criado por André e Brenda, mas pede para não contatem nada a Ricardo. O vilão dá forças para Débora encarar os parentes. Natália tenta fazer ciúmes em César. Adriano estranha o comportamento de Ariela. Em conversa com Zoe, Isabela faz elogios a Ricardo. Guido alerta César para o perigo de encontrar Nicanor. Acompanhada de Ricardo, Débora chega na casa de Gideon.