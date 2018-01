Rede Record – Apocalipse – Ariela pede para Uri assinar o divórcio

Stefano diz que Vittorio é um dos melhores exemplos entre as crianças abandonadas. Ricardo conversa com Luca e fala de seu desejo no projeto dos robôs que está sendo desenvolvido por Benjamin. Esmirna vê Wallace observando as fotos de Talita em uma rede social.



Robinson oferece dinheiro para a Esmirna pagar a dívida com Estela, mas ela não aceita e questiona a origem do capital. Benjamin contrata a jovem Brenda para trabalhar em sua empresa. Noah tenta sobreviver ao ataque terrorista.



César tenta tirar algumas dúvidas com Rodrigo sobre os assassinatos. Natália investiga um tatuador. Aliviada, Alice fala com Diogo sobre a chegada de Tiago no bar. Ariela pede para Uri assinar o divórcio. Bárbara e Arthur noticiam o ataque terrorista em Jerusalém. Zé Bento fala sobre os livros que já escreveu. Raquel diz que pedirá para César falar com Guto. Sabrina agradece a ajuda de Tiago.



Susana vê as notícias do atentando em Jerusalém, e se preocupa com a filha Isabela. Débora retorna à Roma com Adriano e se surpreende ao ver seu pai pela televisão em perigo.