Rede Record – Apocalipse – Arthur e Bárbara noticiam o lançamento da sonda espacial

Ricardo fala sobre a viagem ao Brasil com Stefano. Alan tenta se aproximar de Uri. Ele se surpreende ao ver Saulo na casa do irmão. Ricardo fala sobre a viagem com os familiares. André fala para Dudu que Ricardo Montana está a caminho do Brasil. Bárbara diz que não aceita a marca. André diz confiar em Guido. Saulo discute com Alan. Guido recebe a marca. Celeste e Chico falam sobre o casamento. Alan taca um copo em Saulo, mas não consegue atingi-lo e fica surpreso. Isabela sente ciúmes ao ver Ariela com Ricardo.



Saulo pede para Uri manter a fé. Chico e Celeste se tratam com carinho. A sonda espacial é lançada em direção ao asteroide. Benjamin grava o vídeo. Gideon e Tamar confraternizam com Oziel e Marta. Zoe mostra ter fé em Deus. Alan faz uma ligação e marca um encontro. Arthur e Bárbara noticiam o lançamento da sonda espacial. Alan encontra Dimitri, o matador de aluguel, e ordena o assassinato do próprio irmão.



Uri e Dylan aguardam o choque da sonda com o asteroide. Ricardo chega ao Brasil e visita a delegacia. Ele ameaça Felipe, Jonas e Laodiceia. Benjamin e Brenda conseguem acessar o sistema do governo. A sonda espacial consegue atingir o asteroide, mas não consegue desvia-lo da Terra, fazendo com que ele se divida em milhares de partes.