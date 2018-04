Rede Record – Apocalipse – Bárbara descobre que Ricardo fingiu sua morte

Diante de André e Ariela, Ricardo aprova seu logotipo, a marca da Besta. Débora se recusa a acreditar em Adriano, que não insiste. Noah diz que Ricardo está competindo com Deus. Tamar e Gideon dizem que é implicância do rapaz. Natália e Dylan se beijam. Ricardo flagra Adriano ao telefone com Glória. Benjamin se preocupa com Zoe e Davi. Dylan fica feliz com o beijo dado em Natália. Melina, Brenda e HD trabalham na marca de Ricardo. Adriano desconversa e tenta disfarçar diante de Ricardo. Benjamin fica impressionado com o interesse de Uri na Bíblia. Ricardo entra para cirurgia de recuperação do olho. Natália se recusa a falar sobre Dylan com Ângela. Uri e Dylan se preparam para voltar à Nova Iorque.



Bárbara reencontra Zoe e descobre que Ricardo fingiu estar morto. Stefano diz que Ricardo deverá estar impe cável para o momento que se aproxima. Bárbara diz não acreditar nas palavras de Zoe. Ricardo segue sendo operado. Alan oferece apoio à Isabela. Susana se emociona ao ver Davi. Dudu provoca César e eles discutem. Robinson fica mexido com as palavras de Tião. Susana diz que Adriano também sabe da verdade sobre Ricardo.



Bárbara e Chico voltam ao trabalho no telejornal. Alguns dias se passam e Ricardo exibe o olho depois da cirurgia. Ele se prepara para se mostrar ao mundo. Arthur noticia o discurso que o vilão fará. Uri apoia Susana. Adriano se junta a Benjamin e Zoe. Através de hologramas, Ricardo discursa para o mundo. Ele se declara um deus. O povo se curva diante dele.