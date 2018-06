Rede Record – Apocalipse – Bárbara noticia o fracasso da sonda

Ricardo visita a redação do telejornal. Benjamin conclui a gravação do vídeo. Ricardo é entrevista por Arthur e Bárbara. Dudu assiste ao vídeo feito por Benjamin. Arthur questiona a audácia de Bárbara. Dylan teme a fúria de Ricardo. Alan dá satisfação ao vilão. Dylan estranha a presença de Dimitri ao lado de Uri. Bárbara noticia o fracasso da sonda e avisa que haverá uma chuva de meteoros.



André lamenta o ocorrido. Bárbara discute com Arthur. Ricardo dá uma nova chance a André e pede para falar com Uri. Benjamin acompanha as notícias. Ricardo esbraveja com Uri. Henrique discute com Dudu. Estela aconselha Talita a receber a marca. Uri e Dylan seguem trabalhando. Natália fala sobre Dylan com Zoe. Arthur e Bárbara dão as últimas notícias sobre a chuva de meteoros que se aproxima. Ricardo autoriza Uri e Dylan a viajarem. Ariela tenta acalmar o Anticristo. Saulo pede para acompanhar Uri e Dylan até o Brasil.