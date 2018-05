Rede Record – Apocalipse – Benjamin diz que precisa deter Ricardo

Estela lamenta a decisão de André. Arthur diz que todos na redação deverão receber a marca. César oferece ajuda a Jonas. Adriano mente para o filho e diz já ter recebido a marca. No esconderijo do deserto, os judeus sobreviventes exaltam o Senhor. César decide se afastar da polícia. Jonas fica preocupado com o interesse da população na marca. Benjamin diz que precisa deter Ricardo.



Susana lamenta o posicionamento de sua filha. Ricardo assume para Isabela que a traiu com Ariela. César avisa a Guido que deixará a polícia. Glória diz que Benjamin deseja falar com Vittorio. Brenda e Melina assistem as imagens da caneta espiã e veem Benjamin. Brenda impede que Melina conta a verdade para André. Benjamin descobre que Vittorio estava sendo espionado e quebra a caneta espiã.



André entrega a prótese do braço de Ricardo. Adriano pede para Benjamin proteger Glória e Vittorio. Ele atende o pedido do pai de Ricardo e avisa que irá para a Nova Babilônia tentar deter o exército de robôs. André manipula as imagens gravadas no dia do atentado a Ricardo e faz parecer que Benjamin é o assassino.