Rede Record – Apocalipse – Benjamin é levado preso

Benjamin é levado preso. Ele vê Glória detida em outra cela. Ariela diz que Benjamin teve a ajuda de alguém. Ricardo diz que descobrirá o traidor. Melina encontra Brenda amarrada. César ataca um soldado e rouba as suas vestes. Adriano tenta descobrir informações sobre o paradeiro de Vittorio. Guido recebe ordens para não investigar o sumiço de Glória. Saulo e Noah seguem para Jerusalém. Susana avisa a Uri sobre o plano de Benjamin. Ricardo encontra Benjamin na prisão. Débora esbraveja ao saber da destruição dos robôs. Adriano tenta controla-la, mas Isabela chega. Brenda disfarça e diz que não sabe de nada.

Uri diz para Susana que a Terra será atingida por um asteroide. Ricardo ameaça Benjamin e diz que fará com que ele sofra bastante. Isabela descobre o que Benjamin fez e diz que o irmão deve pagar caro. Um soldado pede para ver a marca de Noah e Saulo. Ricardo avisa que executará Benjamin em praça pública caso ele não aceite a marca. César, Adriano e Brenda se encontram às escondidas para tentar libertar Benjamin. Ariela e Stefano trabalham na localização de Zoe.

Alan tenta convencer Benjamin a se curvar diante de Ricardo, mas ele se recusa. Saulo e Noah conseguem se livrar da inspeção do soldado. Saulo se emociona com as memórias. Hanna, Tiatira, Oziel e Marta comentam sobre a destruição dos robôs. Saulo diz que foi escolhido por Deus para dar continuidade a missão de Moisés e Elias. Noah também dá continuidade a missão das Testemunhas. Jonas tenta acalmar Vittorio e sugere que ele ore. Glória sofre com fome e sede. Zoe se preocupa com o marido. Benjamin tenta apoiar Glória na prisão. Ricardo fica furioso ao saber que Alan não conseguiu convencer Benjamin.

