Rede Record – Apocalipse – Benjamin e Zoe não resistem e ficam juntos

Benjamin e Zoe se olham intensamente. Ele vai até ela, mas antes que alcance, é cercado por jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Zoe entrevista Benjamin. Oswaldo e Letícia conversam sobre Zoe. Gláucia falsifica a assinatura de Henrique e mostra para ele que fica impressionado. Ele a agarra e os dois se beijam por um tempinho. Wallace comenta com Esmirna que Melina é um android e ela não entende.



Wallace explica que Melina é um robô. A festa de inauguração da Gudman segue cheia e animada. Uri elogia Benjamin para Monique. Na Gudman, Benjamin e Zoe estão sozinhos, eles brindam, cada um com sua taça de champanhe. Benjamin se aproxima de Zoe e a pega pela cintura. Ela não resiste. Raquel diz a Cesar que seu casamento acabou, mas ele diz que um relacionamento como o deles não pode terminar assim.



Oswaldo cai na cilada de Henrique e é pego com cheques falsificados. O policial prende Oswaldo e é levado a força por Dudu enquanto Letícia protesta. Guto pergunta à Talita se está gostando da escola nova e ela responde que sim, mas que as pessoas de vez em quando a olham meio atravessada. Na praia, Guto diz que estava com saudade dela e os dois se beijam.



Estela reage pasma, ao ouvir de Henrique sobre o golpe. É quando chegam Letícia e Raquel. Raquel diz que seu irmão sofreu uma armação. Zoe acorda com Benjamin, os dois estão tomando café quando o celular toca. Benjamin pergunta o que aconteceu e Zoe diz que seu pai foi preso.



