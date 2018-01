Rede Record – Apocalipse – Benjamin faz surpresa e chega no apartamento de Zoe

Berenice dá conselhos para Zé Bento sobre a palestra. Estela pede perdão a Bruno por seu comportamento como mãe. Oswaldo preocupado telefona pra Zoe. Bárbara fala com Zoe sobre sua vontade de ser mãe. Lorena pede para dormir com César e Raquel. Débora sente saudade de Ricardo. Tiago descobre que Alice é Lili Star e canta no bar. Angela discute com Natália sobre Henrique.



Alice pede pra Tiago não contar nada pro seus pais. Zé Bento comemora os sucesso da palestra. Ermínia encontra Robinson na rua. Susana agradece Monique. Tiago chega em casa irritado e não conversa com os pais. Alice procura Natália para desabafar.



Ricardo ordena Luca a dar início a segunda fase de seu plano. Guto diz a Cesar que quer montar um time num jogo de computador. Hanna entrega uma boneca de pano para Tamar. Alice chama o pai para uma conversa séria. Felipe tem uma reação inesperada após 20 anos em coma. Benjamin chega no apartamento de Zoe.



