Rede Record – Apocalipse – Benjamin lamenta ter ajudado o Anticristo a construir marca

Ricardo Montana discursa para o povo. Benjamin lamenta ter ajudado o Anticristo a construir sua marca. O vilão diz que a partir de agora só haverá uma única religião no mundo. Ele diz que todos os livros sagrados estão proibidos. Saulo e Noah criticam as palavras de Ricardo. Stefano o trata como um deus. Multidão se curva ao Anticristo. Jonas recebe uma visita inesperada.



Na redação do telejornal, todos comentam sobre a nova fase de Ricardo. Em conversa com Uri, Susana diz ter uma missão dura pela frente. Estela e Felipe ficam temerosos. Saulo diz para Oziel que Ricardo não é o Messias. Tamar se recusa a enxergar a verdade. Zoe tenta acalmar Glória. Jonas conversa com Adriano, que se culpa pelas atitudes do filho.



Ricardo conversa com Ariela e diz ter consciência que haverá resistência de alguns. André e Brend a tentam retomar a rotina na empresa de tecnologia. Jonas diz que quem aceitar a marca de Ricardo não poderá ser salvo.